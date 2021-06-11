Регулятор ЄС заявив про новий побічний ефект COVID-вакцини від AstraZeneca

Згідно з висновками ЕМА, COVID-вакцина від AstraZeneca підвищує ризик розвитку кровотеч.
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) не рекомендує щепитися COVID-вакциною від AstraZeneca людям з рідкісними кровотечами в анамнезі.
Про це повідомляє The Guardian.
Зазначається, що європейський регулятор додав до побічних ефектів препарату синдром витоку капілярів.
"Це захворювання, під час якого кров просочується з найдрібніших судин в м'язи і порожнини тіла. Характеризується набряком і падінням артеріального тиску", - уточнюється в матеріалі.
Раніше комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) дійшов висновку, що між вакциною від коронавірусу AstraZeneca та рідкими випадками утворення тромбів є зв'язок.
Окрім того, регулятор досліджує випадки міокардиту і перикардиту, зафіксовані у щеплених після вакцинації препаратами від коронавірусу.