Регулятор ЄС заявив про новий побічний ефект COVID-вакцини від AstraZeneca

Згідно з висновками ЕМА, COVID-вакцина від AstraZeneca підвищує ризик розвитку кровотеч.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) не рекомендує щепитися COVID-вакциною від AstraZeneca людям з рідкісними кровотечами в анамнезі.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що європейський регулятор додав до побічних ефектів препарату синдром витоку капілярів.

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"Це захворювання, під час якого кров просочується з найдрібніших судин в м'язи і порожнини тіла. Характеризується набряком і падінням артеріального тиску", - уточнюється в матеріалі.

Раніше комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) дійшов висновку, що між вакциною від коронавірусу AstraZeneca та рідкими випадками утворення тромбів є зв'язок.

Окрім того, регулятор досліджує випадки міокардиту і перикардиту, зафіксовані у щеплених після вакцинації препаратами від коронавірусу.

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