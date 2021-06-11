Регулятор ЕС заявил о новом побочном эффекте COVID-вакцины от AstraZeneca

Согласно выводам ЕМА, COVID-вакцина от AstraZeneca повышает риск развития кровотечений.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не рекомендует прививаться COVID-вакциной от AstraZeneca людям с редкими кровотечениями в анамнезе.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что европейский регулятор добавил к побочным эффектам препарата синдром капиллярной утечки.
"Это состояние, при котором кровь просачивается из мельчайших сосудов в мышцы и полости тела. Характеризуется отеком и падением артериального давления", — уточняется в материале.
Ранее комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) пришел к выводу, что между вакциной от коронавируса AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов есть связь.
Кроме того, регулятор исследует случаи миокардита и перикардита, зафиксированные у привитых после вакцинации препаратами от коронавируса.