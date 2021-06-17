В Днепре Subaru с молодежью перевернулся и врезался в электроопору: пострадали четыре человека

Пострадавших пришлось вырезать из деформированного автомобиля спасателям.

В Днепре ночью 17 июня на улице Набережной Победы произошло дорожно-транспортное происшествие: там водитель легковушки не справился с управлением, вылетел на тротуар, перевернулся и врезался в электроопору. В результате аварии пострадали два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Как стало известно, происшествие случилось около 00:30. Водитель легкового автомобиля Subaru, предварительно, не справился с управлением, после чего вылетел на тротуар, перевернулся и врезался в электроопору. В момент происшествия в автомобиле находились четыре человека.

В результате ДТП легковушка буквально превратилась в груду металла и деформировалась. Конструкция авто зажала водителя и пассажиров. Чтобы их извлечь, на место пришлось вызывать сотрудников ГСЧС области.

"С помощью гидравлического инструмента и маслостанции срезали крышу и переднюю панель приборов автомобиля. Пострадавших деблокировали и передали сотрудникам экстренной медицинской помощи", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС области.

В аварии пострадал 19-летний водитель легковушки. Его с диагнозом "закрытый перелом двух ног" госпитализировали в областную больницу им. Мечникова. Еще один пострадавший — 18-летний пассажир — госпитализирован в городскую больницу №16 с диагнозом "перелом бедра с двух сторон".

Отметим, что по данным издания "Информатор", в аварии пострадали еще двое пассажиров. Однако с авто они выбрались самостоятельно.

На месте происшествия работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали произошедшего.

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