В Беларуси флаг и лозунг оппозиции приравнивают к нацизму Гитлера

Местное КГБ отмечает, что такой символ «использовался карателями и полицаями».

КГБ Беларуси намерен утвердить постановление, где назовет бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции — экстремистским. А лозунг "Жыве Беларусь" — аналог нашего "Слава Украине" — хотят приравнять к нацистскому приветствию Хайль Гитлер.

Об этом сообщила белорусская служба "Радио Свобода " со ссылкой на телеграмм канал государственного Белорусского союза журналистов (БСЖ).

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Как пишет БСЖ, в документе отмечается, что такой символ «использовался карателями и полицаями», а лозунг названо «коллаборационистским приветствием и боевым кличем» и ставится в один ряд с «нацистским партийным приветствием «Хайль Гитлер».

Тем временем Совет ЕС решил ввести против диктаторского режима Лукашенко секторальные санкции. Лидеры Евросоюза теперь должны официально одобрить их на саммите и утвердить через несколько дней. Санкции будут касаться калийного, нефтяного и банковского секторов Беларуси.

Кроме того министры иностранных дел ЕС решили заморозить активы и запретить въезд в ЕС для 78 белорусов и 8 компаний. В списке бизнесмены, а также члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и военное командование.

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