В Беларуси ветром снесло надувные батуты: жуткие кадры

Вероятно, батуты были плохо закреплены.

В Беларуси, в городе Александрия, ветром снесло надувные батуты.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 12 июля.

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Пострадали пять человек, из которых двое дети. Их доставили в больницу.

Мотрошни кадры, на которых в воздух поднялись батуты, сняли очевидцы. На них видно, как ветер срывает надувного дракона, а потом он начинает кружить над землей. После этого он резко упал. Скорее всего, батуты были плохо закреплены, или же вообще не привязаны к земле. Инцидент расследуют правоохранители.

Новости мира: в Беларуси ветром снесло надувные батуты

Как сообщалось, в Уральске (Казахстан) по меньшей мере восемь детей получили травмы на аттракционе в парке культуры и отдыха. Очевидцы рассказывали, что карусель заклинило. Она крутилась на большой скорости, а затем резко остановилась. Дети начали биться друг о друга и падать.

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