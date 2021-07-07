В Бельгии 11-летний вундеркинд стал бакалавром физики

Мальчик мечтает раскрыть секрет бессмертия.

Вундеркинд по имени Лоран Симонс из бельгийского города Остенде получил диплом бакалавра по физике в Университете Антверпена в возрасте 11 лет.

Об этом пишет издание The Brussels Times.

Парень в возрасте 11 лет получил степень бакалавра по физике в университете Антверпена после того, как успешно закончил трехлетние курсы в течение одного года, параллельно посещая курсы по получению степени магистра.

Самый молодой выпускник Лоран Симонс превысил достижения других студентов, получив самый высокий среди всех уровень оценки знаний в 85%, пишет издание.

Как сообщается, Лоран Симонс начал курс физики в университете Антверпена в марте 2020 года. После завершения бакалавра он приступил к овладению знаниями на уровне master's — магистра, при этом уделяя внимание как знаниям с классической механики, так и квантовой физике.

"Моя цель — бессмертие. Я хочу иметь возможность механизировать как можно больше частей своего тела", — поделился парень.

Также он уточнил, что квантовая физика — это только начало его пути и "первая часть головоломки".

Напомним, 5-летний мальчик из Калуша знает таблицу Менделеева и 12 алфавитов.

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