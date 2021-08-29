В Бразилии установили одну из самых высоких статуй Будды в мире

В Бразилии установили одну из самых высоких статуй Будды в мире

Высота скульптуры 35 метров, весит она 350 тонн.

В Бразилии установили гигантского Будду, он на 5 метров выше чем монумент Христа в Рио.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

Огромную статую разместили на территории одного из буддийских храмов в штате Эспириту-Санту. Высота скульптуры 35 метров, весит она 350 тонн.

Официально открыть монумент планировали еще в апреле, однако этому помешала эпидемия.

Сейчас же тысячи людей со всей Бразилии приезжают посмотреть на одну из самых высоких статуй Будды в мире.

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