В Бразилии установили одну из самых высоких статуй Будды в мире

Высота скульптуры 35 метров, весит она 350 тонн.
В Бразилии установили гигантского Будду, он на 5 метров выше чем монумент Христа в Рио.
Об этом сообщают журналисты ТСН.
Огромную статую разместили на территории одного из буддийских храмов в штате Эспириту-Санту. Высота скульптуры 35 метров, весит она 350 тонн.
Официально открыть монумент планировали еще в апреле, однако этому помешала эпидемия.
Сейчас же тысячи людей со всей Бразилии приезжают посмотреть на одну из самых высоких статуй Будды в мире.