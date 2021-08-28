В Эгейском море у берегов Греции затонуло судно с украинской пшеницей

Грузовое судно шло под флагом Того из Украины в Тунис.
В субботу, 28 августа, в юго-западной части Эгейского моря грузовое судно Sea Bird, которое перевозило пшеницу из Украины в Тунис, село на мель у скалистого острова Карава и затонуло.
Об этом сообщает греческое издание Proto Thema.
На борту судна находились 16 членов экипажа — все граждане Сирии. Греческая береговая охрана отправила на помощь судну, которое шло под флагом африканского государства Того, два патрульных катера, пять суден и вертолет. Всех моряков подобрали, они спасены и не пострадали.
К месту кораблекрушения также отправили три судна, которые должны предотвратить загрязнение моря.
Что стало причиной катастрофы неизвестно. Погодные условия, по данным греческого издания, в морской зоне были хорошими.
Напомним, ранее в Оманском заливе затонуло после пожара большое судно военно-морских сил Ирана.