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В Испании на пляже отдыхающие задержали наркоторговца: курьезное видео

В Испании на пляже отдыхающие задержали наркоторговца: курьезное видео

Автор
Елена Вус
Дата публикации
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В Испании на пляже отдыхающие задержали наркоторговца: курьезное видео

Фото: theguardian.com

Лодка с 700 кг марихуаны на полной скорости вылетела на пляж во время погони.

В Испании у пляжа Мелицена в провинции Гранада морская полиция заметила подозрительную лодку и начала преследование, после чего катер, чтобы уйти от погони, на полном ходу вылетел на пляж, где находилось много отдыхающих.

Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает The Guardian.

Отмечается, что под звуки сирен полиции двое мужчин выскочили из лодки, потому что намеревались бежать. Но более десятка пляжников бросились их догонять. Им удалось схватить одного из мужчин и скрутить его. В то же время остальные искали второго беглеца

Полиция, прибывшая через несколько минут, сообщила, что одного подозреваемого арестовали на месте, а второго позже неподалеку.

Напомним:

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