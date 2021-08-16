В Испании на пляже отдыхающие задержали наркоторговца: курьезное видео

Лодка с 700 кг марихуаны на полной скорости вылетела на пляж во время погони.

В Испании у пляжа Мелицена в провинции Гранада морская полиция заметила подозрительную лодку и начала преследование, после чего катер, чтобы уйти от погони, на полном ходу вылетел на пляж, где находилось много отдыхающих.

Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает The Guardian.

Una lancha cargada con droga se empotra contra la orilla de una playa española, hiriendo a un bañista. Los narcos huyen, pero la gente consigue retener a uno de ellos mientras llega la Guardia Civil. Espectacular plano secuencia y la reacción ciudadana. pic.twitter.com/cYhOaNGXbY — Manuel Segura Verdú (@manuelsegura) August 15, 2021

Отмечается, что под звуки сирен полиции двое мужчин выскочили из лодки, потому что намеревались бежать. Но более десятка пляжников бросились их догонять. Им удалось схватить одного из мужчин и скрутить его. В то же время остальные искали второго беглеца

Полиция, прибывшая через несколько минут, сообщила, что одного подозреваемого арестовали на месте, а второго позже неподалеку.

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