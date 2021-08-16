MamaRika рассекретила стоимость своих родов

Артистка рожала в частной клинике.

Украинская певица MamaRika, которая недавно рассказала, как отходила после кесарева сечения, рассекретила стоимость своих родов.

Так, исполнительница рожала сына в киевской частной клинике. По словам певицы, они с мужем воспользовались пакетом услуг "комфорт", а палата у них была "стандарт +".

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Об этом исполнительница рассказала в сторис на своей странице в Instagram.

"Вы у меня часто спрашиваете, сколько мы с мужем заплатили за роды. У нас был пакет услуг "комфорт", а палата - "стандарт +". Нам было очень комфортно, уютно и круто ", — рассказала MamaRika.

Отметим, что стоимость такой программы родов на сайте клиники составляет 43 300 грн.

Напомним, MamaRika сейчас восстанавливается после родов в Одессе, куда они переехали со своим мужем. Недавно артистка показывала, как изменилась ее фигура через неделю после рождения сына. Заметно, что исполнительница быстро возвращается в форму после кесарева сечения.

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