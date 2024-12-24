В ISW объяснили, для чего Путину понадобилась встреча с Фицо

Президент России Владимир Путин использовал свою встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо для продвижения кампании по подрыву единства Запада в поддержке Украины.

Об этом пишут аналитики ISW.

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Как известно, Путин и Фицо встретились в Москве 22 декабря впервые с 2016 года, что стало третьим визитом официального представителя Евросоюза в Россию с тех пор, как она начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Политики обсудили решение Украины не транзитировать российский газ с 1 января 2025 г. и обменялись мнениями о войне России против Украины. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Фицо и Путин не будут проводить совместную пресс-конференцию и не будут делать совместные заявления после встречи.

"Кремль развивает отношения с отдельными западными и натовскими членами, чтобы использовать эти отношения для обострения разногласий на Западе и подрыва поддержки Украины", – считают в ISW.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо к президенту РФ Владимиру Путину. По словам украинского лидера, это действительно большой вопрос безопасности как для Словакии, так и для всей Европы.

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