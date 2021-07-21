В Италии во время стрельбы на студенческой вечеринке ранены 10 человек

В Италии во время стрельбы на студенческой вечеринке ранены 10 человек

Ранения получили четыре девушки и шестеро юношей.

В итальянском городе Таранто в результате стрельбы ранены 10 человек.

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Об этом сообщает газета La Repubblica.

Инцидент произошел в прибрежном районе Сан-Вито на территории местного яхт-клуба во время студенческой вечеринки. Отмечается, что стрельбу открыл один мужчина во время драки двух групп молодых людей из разных кварталов города.

Во время стрельбы в закрытом помещении ночного клуба находилось около 300 человек. Четыре девушки и шестеро юношей получили ранения различной степени тяжести. Состояние одного из пострадавших вызывает опасения медиков.

Полиция начала расследование.

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