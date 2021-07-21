Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Италии во время стрельбы на студенческой вечеринке ранены 10 человек

В Италии во время стрельбы на студенческой вечеринке ранены 10 человек

Associated Press

Ранения получили четыре девушки и шестеро юношей.

В итальянском городе Таранто в результате стрельбы ранены 10 человек.

Об этом сообщает газета La Repubblica.

Инцидент произошел в прибрежном районе Сан-Вито на территории местного яхт-клуба во время студенческой вечеринки. Отмечается, что стрельбу открыл один мужчина во время драки двух групп молодых людей из разных кварталов города.

Во время стрельбы в закрытом помещении ночного клуба находилось около 300 человек. Четыре девушки и шестеро юношей получили ранения различной степени тяжести. Состояние одного из пострадавших вызывает опасения медиков.

Полиция начала расследование.

Новости мира: в Швеции мужчина устроил резню, ранены 8 человек

Новости мира: в Швеции мужчина устроил резню, ранены 8 человек