Вышли на воду в шторм: в Черкасской области ищут рыбака

Вышли на воду в шторм: в Черкасской области ищут рыбака

Один мужчина уцелел — и сам выплыл из воды.

В Черкасской области ищу рыбалку, лодка которого перевернулась в Днепре.

Об этом сообщила пресс-служба ДСНС области.

Спасатели сообщают, что, по предварительной информации, инцидент произошел поздно вечером 20 июля в селе Рацево. Лодка перевернулась на расстоянии около трех километров от берега во время вылова рыбы.

Двое мужчин вышли на воду в шторм и лодка перевернулась. При попытке перевернуть на борт лодку один из мужчин утонул. Другой рыбак около 06:00 самостоятельно добрался до берега.

Рякувальникы ищут пропавшего в воде рыбалку. Кроме водолазов, задействовали беспилотники.

Как сообщалось, с начала месяца в Украине погибло 265 человек, 36 из которых дети. Это на сотню больше, чем в этот же период прошлого года. В столице с начала купального сезона в воде погибли 27 человек — почти вдвое больше, чем в 2020 году.

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