В Казахстане отменили изучение русского языка для первоклассников

Это решение касается только классов и школ с казахским языком преподавания.

В Казахстане отменили изучение трех языков для первоклассников с нового учебного года. В частности, и русский язык.

Об этом рассказал министр образования Казахстана Асхат Аймагамбетов, сообщает zakon.kz.

По его словам, теперь первоклассники будут изучать только родной казахский язык.

"Ребенок сначала должен научиться писать и читать на одном языке. Когда ты владеешь одним языком, освоить следующий намного проще. В первых классах с казахским языком обучения будет только казахский. Во втором классе добавится русский язык, а в третьем классе – английский язык.", — сказал министр.

Это решение касается только классов и школ с казахским языком преподавания. В программе школьников первых и вторых классов, которые учатся на русском языке, останутся два предмета – русский и казахский, "успокаивает" россиян "Интерфакс".

По ориентировочным подсчетам, в Казахстане насчитывается примерно 75% школ с казахским языком обучения, остальные 25% — с русским языком. Однако в последние годы в стране наблюдалась тенденция снижения количества русскоязычных преподавателей и детей, обучающихся на русском языке.

Ранее сообщалось, что Казахстан усиливает оборону из-за нападения России на Украину.

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