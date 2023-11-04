В Кремле иронично ответили, есть ли двойники у Путина

Говорят, что они нередко заменяют главу государства-агрессора на официальных мероприятиях.

Вокруг потенциального наличия двойников Владимира Путина идет немало споров. В Кремле уверяют: у российского диктатора их нет.

Об этом сказал заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Песков, пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Путин у нас один", – иронично выразился Песков.

Ранее психолог предположил, что у Путина появился новый двойник. Он из Беларуси.

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