Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Кремле иронично ответили, есть ли двойники у Путина

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
665
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Кремле иронично ответили, есть ли двойники у Путина

Владимир Путин/Associated Press

Говорят, что они нередко заменяют главу государства-агрессора на официальных мероприятиях.

Вокруг потенциального наличия двойников Владимира Путина идет немало споров. В Кремле уверяют: у российского диктатора их нет.

Об этом сказал заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Песков, пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Путин у нас один", – иронично выразился Песков.

Ранее психолог предположил, что у Путина появился новый двойник. Он из Беларуси.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
665
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация