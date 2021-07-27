В Кремле отказались от предложения турецкого профессора по Крыму

В Кремле отказались от предложения турецкого профессора по Крыму

Песков заявил, что "российский регион" не может быть объектом каких-либо соглашений.

Во вторник, 27 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею профессора турецкого университета об условии, при котором возможно признание Анкарой статуса оккупированного Крыма как российской территории.

Об этом сообщает РИА "Новости", цитируя представителя Путина.

По мнению стамбульского профессора Хасана Унала, которое он высказал в интервью российским СМИ, Россия и Турция могут договориться о статусе Крыма, если Москва признает независимым государством "Турецкую Республику Северного Кипра".

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Дмитрий Песков, комментируя это заявление представителям прессы, отметил, что такое предложение — это только частное мнение турецкого ученого.

"Вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары", — отметил он, добавив, что "российские регионы не могут быть и не будут предметом каких-либо соглашений".

Напомним, в одной из главных польских партий не исключают, что могут простить РФ незаконную аннексию Крыма для налаживания отношений.

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