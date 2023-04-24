В Москве упал беспилотник

В России снова обнаружили неизвестный летательный аппарат.
В Москве, на территорию нефтеперерабатывающего завода, 23 апреля упал неизвестный квадрокоптер. Рядом с ним обнаружили перцовый баллончик.
Об этом пишет Baza.
Сотрудники завода в Капотне (один из административных районов Москвы – ред.) заметили беспилотник, после этого на место сразу вызвали полицию и саперов.
По данным российских правоохранителей, дрон никакой опасности не представлял: на нем была закреплена только видеокамера.
Кто запустил дрон над МНПЗ, пока неясно – сейчас правоохранители пытаются найти его владельца.
Напомним, в Подмосковье упал дрон-камикадзе, начиненный огромным количеством взрывчатки.
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