В Новой Зелендии хотят навсегда запретить молодежи покупать сигареты

Этот законопроект должен быть принят в следующем году.

Новая Зеландия запретит навсегда продажу табака молодежи. Правительство страны решило ввести такой запрет, чтобы полностью отказаться от курения. Так каждый, кто родился после 2008 года, не сможет купить сигареты или другие табачные изделия всю жизнь.

Об этом сообщает BBC News Украина.

"Мы хотим быть уверены, что молодые люди никогда не начнут курить", — сказала заместитель министра здравоохранения Айша Верралл. Она добавила, что этот шаг "является частью масштабной борьбы с курением".

Кроме того, правительство также ввело серьезные меры контроля над табаком. Чиновник предлагает ввести существенные ограничения, где можно продавать сигареты, чтобы изъять их из супермаркетов и киосков.

Как отреагировали в стране

Врачи и другие эксперты в области здравоохранения в стране поздравили такую реформу, которая снизит доступ к табаку и ограничит уровень никотина в сигаретах.

Как считает профессор Джанет Гук из Университета Отаго, этот запрет поможет людям бросить курить или перейти на менее вредные продукты, а также уменьшит вероятность того, что молодые люди станут зависимы от никотина.

Стоит отметить, что сейчас примерно 13% взрослых в стране курят, а десять лет назад таких было 18%. Но, как свидетельствуют данные, этот уровень намного выше – около 31%.

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