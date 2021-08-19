В Паралимпийской деревне в Токио обнаружили первый случай коронавируса

В Паралимпийской деревне в Токио обнаружили первый случай коронавируса

Это не участник соревнований и не местный.

Первый случай коронавируса в Паралимпийской деревне в Токио. Его обнаружили всего за несколько дней до начала игр.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Организаторы говорят, инфицированный человек — не участник соревнований и не является гражданином Японии.

Сейчас во избежание вспышки коронавируса, так же как и на Олимпийских играх, всех участников ежедневно будут тестировать на коронавирус. Также они обязаны носить маски и соблюдать дистанцию.

Напомним, что Паралимпийские игры стартуют 24 августа. Принять участие в них должны почти 4 с половиной тысячи спортсменов со всего мира.

Украину в 15 видах спорта будут представлять 143 атлета.

Новости мира: в Паралимпийской деревне зафиксировали первый случай коронавируса

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