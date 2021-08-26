В Пентагоне рассказали, сколько продлится операция по эвакуации в Кабуле

По состоянию на вечер 25 августа в аэропорту Кабула ожидают эвакуации более 10 тысяч человек.
Эвакуация американских граждан, персонала американского посольства в Кабуле и лиц, работавших с США продлится до конца миссии.
Об этом в четверг, 26 августу заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
"Операция по эвакуации в Кабуле не закончится в течение 36 часов. Мы продолжим эвакуировать как можно больше людей до конца миссии", — написал он в Twitter.
Ранее CNN со ссылкой на собственный источник сообщил, что операция по эвакуации граждан США и афганского персонала посольства США закончится в течение 36 часов.
"Источник добавил, что осталось еще 36 часов до конца операции по эвакуации американских граждан, и сейчас внимание сосредоточено на местном персонале американского посольства в Кабуле. По оценкам источника, около 1800 афганцев из их числа еще не добрались до аэропорта, и у них есть для этого 36 часов ", — сообщил телеканал.
В то же время отмечалось, что в аэропорт еще не прибыли 150 граждан США. Согласно источнику, с 14 августа Вашингтон эвакуировал из Афганистана 4700 американских граждан. Также было вывезено 1300 афганцев, которые работали в американском посольстве.
Напомним:
- "Талибан" требует, чтобы эвакуационные рейсы из Кабула закончили до 31 августа — США планируют успеть до этой даты. Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что угроза теракта в аэропорту Кабула растет с каждым днем, причем речь идет о реальной, а не теоретической опасности.
- Страны мира уже заканчивают эвакуационные рейсы из Кабула, который захватили боевики "Талибана".
- Сейчас попасть в аэропорт становится все сложнее, так как почти все пути закрыты. Буквально никто не может попасть внутрь без специального сопровождения, даже владельцы специальной визы.