В Пентагоне рассказали, сколько продлится операция по эвакуации в Кабуле

В Пентагоне рассказали, сколько продлится операция по эвакуации в Кабуле

По состоянию на вечер 25 августа в аэропорту Кабула ожидают эвакуации более 10 тысяч человек.

Эвакуация американских граждан, персонала американского посольства в Кабуле и лиц, работавших с США продлится до конца миссии.

Об этом в четверг, 26 августу заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

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"Операция по эвакуации в Кабуле не закончится в течение 36 часов. Мы продолжим эвакуировать как можно больше людей до конца миссии", — написал он в Twitter.

Ранее CNN со ссылкой на собственный источник сообщил, что операция по эвакуации граждан США и афганского персонала посольства США закончится в течение 36 часов.

"Источник добавил, что осталось еще 36 часов до конца операции по эвакуации американских граждан, и сейчас внимание сосредоточено на местном персонале американского посольства в Кабуле. По оценкам источника, около 1800 афганцев из их числа еще не добрались до аэропорта, и у них есть для этого 36 часов ", — сообщил телеканал.

В то же время отмечалось, что в аэропорт еще не прибыли 150 граждан США. Согласно источнику, с 14 августа Вашингтон эвакуировал из Афганистана 4700 американских граждан. Также было вывезено 1300 афганцев, которые работали в американском посольстве.

Напомним:

"Талибан" требует, чтобы эвакуационные рейсы из Кабула закончили до 31 августа — США планируют успеть до этой даты. Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что угроза теракта в аэропорту Кабула растет с каждым днем, причем речь идет о реальной, а не теоретической опасности.

с каждым днем, причем речь идет о реальной, а не теоретической опасности. Страны мира уже заканчивают эвакуационные рейсы из Кабула , который захватили боевики "Талибана".

, который захватили боевики "Талибана". Сейчас попасть в аэропорт становится все сложнее, так как почти все пути закрыты. Буквально никто не может попасть внутрь без специального сопровождения, даже владельцы специальной визы.

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