В Польше на авиабазе в контейнере нашли тело солдата

В Польше на авиабазе обнаружили тело солдата. Он находился в одном из жилых контейнеров.

В Польше на авиабазе в Радоме обнаружили тело солдата.

Об этом пишет издание In Poland.

Как стало известно, тело солдата обнаружили в одном из жилых контейнеров на территории 42 учебной авиабазы в Радоме. Сам же контейнер принадлежит 6 Мазовецкой бригаде территориальной обороны. На место направили все необходимые экстренные службы.

"Несмотря на быстрое реагирование, спасти солдата не удалось. Причина его смерти пока не разглашается. Врачи скорой помощи диагностировали у мужчины остановку сердца", – пишет издание.

Напомним, что Польша на границе с Калининградской областью России приступила к строительству электронного барьера для лучшего контроля за ситуацией на соответствующем участке.

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