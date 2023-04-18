В Польщі на авіабазі в контейнері знайшли тіло солдата

В Польщі на авіабазі знайшли тіло солдата. Він перебував в одному з житлових контейнерів.

В Польщі на авіабазі в Радомі знайшли тіло солдата.

Про це пише видання In Poland.

Як стало відомо, тіло солдата знайшли в одному з житлових контейнерів на території 42 навчальної авіабазі в Радомі. Сам же контейнер належить 6 Мазовецькій бригаді територіальної оборони. На місце направили всі необхідні екстрені служби.

“Не зважаючи на швидке реагування, врятувати солдата не вдалося. Причина його смерті наразі не розголошується. Лікарі швидкої допомоги діагностували у чоловіка зупинку серця”, - пише видання.

Нагадаємо, що Польща на кордоні з Калінінградською областю Росії розпочала будівництво електронного бар'єра для кращого контролю за ситуацією на відповідній ділянці.

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