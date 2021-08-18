В Польше полиция ремнем связала пьяного украинца: он начал синеть и умер

В Польше полиция ремнем связала пьяного украинца: он начал синеть и умер

Украинец в вытрезвителе устроил дебош и копы его связали.

В Польше в г. Вроцлав в вытрезвителе умер украинец после того, как четверо польских полицейских связали его ремнями.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на своего собеседника, который знает обстоятельства дела.

Инцидент произошел еще 30 июля, однако издание об этом узнало только 18 августа.

"Полицейские привезли мужчину в вытрезвитель, поскольку он спал в автобусе. Однако сразу после задержания мужчина начал агрессивно себя вести", — сообщает издание.

Оказалось, что задержанный это гражданин Украины, в его организме обнаружили 1,5 промилле алкоголя.

По данным польского издания, мужчина вел себя агрессивно, он укусил одного из копов за палец, другой ударил кулаком. Тогда пришлось вызвать еще один экипаж полиции. Правоохранителям удалось связать мужчину ремнями, однако он начал синеть и потерял дыхания.

Из-за смерти украинца в Польше назначены экспертизы. Устанавливается, не был ли он под воздействием наркотиков.

Следствие по этому делу ведет районная прокуратура в Свиднице. Мариуш Пиндера со Свидницкой региональной прокуратуры отказался комментировать Gazeta Wyborcza обстоятельства расследования смерти украинца.

Напомним, ранее в Польше на украинского рабочего упала 10-тонная газовая труба. От полученных травм мужчина скончался

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