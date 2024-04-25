В Польше прокомментировали угрозу нападения РФ — МИД

В очевидных интересах Польши есть содержание агрессора как можно дальше от польской границы. Поэтому суверенная Украина должна победить в этой войне, а мирный строй в этой части Европы должен быть восстановлен. В то же время, для России нападение на страну НАТО завершится неизбежным поражением.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, представляя в Сейме приоритеты внешней политики на 2024 год, передает корреспондент "Укринформа".

Сикорский заверил, что польское правительство работает на безопасность страны, поэтому вместе с союзниками должно усиливать оборонные возможности и оказывать максимальную военную и политическую поддержку Украине.

Он подчеркнул, что действительно причиной российской агрессии является не угроза для нее со стороны НАТО, а ценности и стандарты, которые защищает Запад, в частности демократия, ответственность власти перед своими гражданами, борьба с коррупцией.

Сикорский также добавил, что президент РФ Владимир Путин повторяет "некие мифы с древности веков, чтобы обосновать агрессию против соседей".

"Если бы все применять такую же логику, ни одна европейская страна не осталась бы в нынешних границах. Но после Второй мировой войны все согласились на запрет таких псевдоисторических претензий", — сказал Сикорский.

Сикорский отметил разницу в военных и экономических потенциалах Запада и России

Глава прльского МИД подчеркнул, что население стран ЕС и НАТО в шесть раз больше, чем в России и Беларуси, а совокупный ВВП РФ и РБ в 20 раз меньше, чем стран Запада. Армии стран НАТО даже без мобилизации имеют втрое больше военных, авиации или подлодок и в четыре раза больше военных кораблей, чем Россия.

“Поэтому это не мы, Запад, должны опасаться столкновения с Путиным, а наоборот. И об этом нужно напоминать, не для того, чтобы усиливать у россиян чувство угрозы, поскольку НАТО является оборонным пактом, а чтобы показать, что нападение России на любого члена Альянса завершилось бы ее несомненным поражением. Военный и экономический потенциал России бледнеет по сравнению с потенциалом Запада. Если нам не хватит свободы, то Россия проиграет”, — подчеркнул Сикорский.

По его словам, единственной надеждой Путина может быть нерешительность стран Запада в противодействии агрессивным действиям РФ.

"Начните наконец-то инвестировать в свои земли и своих граждан": Сикорский призвал россиян устранить своих убийц

Он также обратил внимание на то, что даже сейчас Россия является самой большой страной в мире по площади.

«Вы не нуждаетесь в землях других стран — начните наконец-то инвестировать в свои земли и своих граждан. Для начала можно завершить дорогую войну, отстранить от власти убийц и воров, как это было когда-то в Польше”, — сказал Сикорский, обращаясь к россиянам, под аплодисменты депутатов.

Напомним, в министерстве обороны Польши заявили о готовности выслать украинцев призывного возраста домой, но массовой ссылки не будет, согласно протоколу Европейской конвенции по правам человека.

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