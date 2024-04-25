У Польщі прокоментували загрозу нападу РФ — МЗС

В очевидних інтересах Польщі є утримання агресора якомога далі від польського кордону. Тому суверенна Україна має перемогти в цій війні, а мирний лад у цій частині Європи має бути відновлено. Водночас для Росії напад на країну НАТО завершиться неминучою поразкою.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, презентуючи у Сеймі пріоритети зовнішньої політики на 2024 рік, передає кореспондент "Укрінформу".

Сікорський запевнив, що польський уряд дбає про безпеку країни, тому разом із союзниками має посилювати оборонні можливості і надавати максимальну військову і політичну підтримку Україні.

Він підкреслив, що насправді причиною російської агресії є не загроза для неї з боку НАТО, а цінності і стандарти, які захищає Захід, зокрема демократія, відповідальність влади перед своїми громадянами, боротьба з корупцією.

Сікорський також додав, що президент РФ Володимир Путін повторює "якісь міфи з давнини віків, аби обґрунтувати агресію проти сусідів".

"Якби всі застосовувати таку ж логіку, то жодна європейська країна не залишилася б у нинішніх кордонах. Але після Другої світової війни всі погодилися на заборону таких псевдоісторичних претензій”, — сказав Сікорський.

Сікорський зауважив про різницю у військових та економічних потенціалах Заходу та Росії

Очільник прльського МЗС наголосив, що населення країн ЄС і НАТО ушестеро більше, ніж у Росії і Білорусі, а сукупний ВВП РФ і РБ у 20 разів менший, ніж країн Заходу. Армії країн НАТО навіть без мобілізації мають утричі більше військових, авіації чи підводних човнів й учетверо більше військових кораблів, ніж Росія.

“А тому це не ми, Захід, маємо побоюватися зіткнення з Путіним, а навпаки. І про це треба нагадувати, не для того щоб посилювати у росіян відчуття загрози, оскільки НАТО є оборонним пактом, а щоб показати, що напад Росії на будь-якого члена Альянсу завершився б її безсумнівною поразкою. Військовий та економічний потенціал Росії блідне порівняно з потенціалом Заходу. Якщо нам не забракне волі, то Росія програє”, — наголосив Сікорський.

За його словами, єдиною надією Путіна може бути нерішучість країн Заходу у протидії агресивних діям РФ.

"Почніть нарешті інвестувати у свої землі і своїх громадян": Сікорський закликав росіян усунути вланих вбивць

Він також також звернув увагу на те, що навіть тепер Росія є найбільшою країною у світі за площею.

“Ви не потребуєте земель інших країн — почніть нарешті інвестувати у свої землі і своїх громадян. Для початку можна завершити дорогу війну, усунути від влади вбивць і злодіїв, як це було зроблено колись в Польщі”, - сказав Сікорський, звертаючись до росіян, під оплески депутатів.

Нагадаємо, у міністерстві оборони Польщі заявили про готовність вислати українців призовного віку додому, але масового висилання не буде, відповідно до протоколу Європейської конвенції з прав людини.

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