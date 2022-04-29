К Путину на парад 9 мая не приедет даже Лукашенко

К Путину на парад 9 мая не приедет даже Лукашенко

В День Победы 9 мая к президенту России Владимиру Путину зарубежные коллеги не приедут. Не приглашала РФ даже близкого "соратника" Александра Лукашенко.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что этот праздник только "для всей России", поэтому Путин будет отмечать его наедине.

Об этом пишет российское пропагандистское издание РИА Новости.

"На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали", — сказал Песков.

По его словам, даже самопровозглашенный президент "братской" Беларуси Александр Лукашенко не планирует приезжать в Россию на 9 мая.

Кроме того, в Минобороны России отметили, что в параде в честь 77-летия Победы во Второй мировой войне примут участие 11 тысяч военнослужащих, 131 единица вооружения, военная и специальная техника, а также 77 самолетов и вертолетов.

Напомним, главарь самопровозглашенной "ДРН" Денис Пушилин отменил парад Победы 9 мая. Причиной такого решения террориста стала "угроза обстрелов".

Лукашенко и Путин встретились в России и три часа обсуждали военные планы и санкции

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