До Путіна на парад 9 травня не приїде навіть Лукашенко

До Путіна на парад 9 травня не приїде навіть Лукашенко

На День Перемоги 9 травня до президента Росії Володимира Путіна закордонні колеги не приїдуть. Не запрошувала РФ навіть близького "соратника" Олександра Лукашенка.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це свято лише "для всієї Росії", тому Путін святкуватиме його наодинці.

Про це пише російське пропагандистське видання РИА Новости.

"На День Перемоги ми нікого не запрошували із закордонних лідерів. Справа в тому, що це не ювілейна дата. Це наше свято, це святе свято для всієї Росії, для всіх росіян. Але закордонних лідерів ми не запрошували", — сказав Пєсков.

За його словами, навіть самопроголошений президент "братської" Білорусі Олександр Лукашенко не планує приїжджати до Росії на 9 травня.

Крім того, в Міноборони Росії зазначили, що у параді на честь 77-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні візьмуть участь 11 тисяч військовослужбовців, 131 одиниця озброєння, військова та спеціальна техніка, а також 77 літаків та вертольотів.

Нагадаємо, ватажок самопроголошеної "ДРН" Денис Пушилін скасував парад Перемоги 9 травня. Причиною такого рішення терориста стала "загроза обстрілів".

Лукашенко та Путін зустрілися в Росії та три години обговорювали військові плани та санкції

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