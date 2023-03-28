В результате пожара в центре для мигрантов в Мексике погибли 39 человек

По меньшей мере, 39 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в центре для мигрантов в городе Сьюдад-Хуарес на севере Мексики.

Об этом сообщает BBC.

Пожар вспыхнул 27 марта около 22:00 по местному времени в Национальном институте миграции рядом с международным мостом Стентон, соединяющим мексиканский город Сьюдад-Хуарес из Эль-Пасо в Техасе.

В центре того времени находились 68 взрослых мужчин из Центральной и Южной Америки, 29 из них пострадали в результате пожара и были доставлены в четыре больницы в этом районе.

Один из свидетелей сообщил, что видел тела в мешках, а также подтвердил, что пожар уже был потушен. По его словам, многие находившиеся на объекте мигранты были гражданами Венесуэлы.

На видео, распространенном в Сети, видны тела жертв, которые были извлечены из здания и разложены на земле. Вероятно, это мигранты, накануне арестованные в городе и находившиеся в замкнутых помещениях.

Официальные лица о причине пожара еще не заявляли, однако местные СМИ пишут, что незадолго до возгорания внутри здания началась стычка. По некоторым данным, в знак протеста мигранты подожгли матрасы.

На место происшествия стали прибывать службы спасения и добровольцы.

Генеральная прокуратура Мексики приступила к расследованию.

Согласно "Разделу 42" пограничники США имеют право отказать людям во въезде в страну "для предотвращения распространения инфекционных заболеваний". Раздел заработал в начале пандемии коронавируса.

Администрация Байдена объявила о намерении прекратить использование этой политики времен Трампа, но пока правило остается действующим.

В то же время после этого объявления количество мигрантов в Сьюдад-Хуаресе, ожидающих возможной отмены ограничений, значительно возросло.