В результате пожара в центре для мигрантов в Мексике погибли 39 человек

В последние недели Сьюдад-Хуарес наполнили мигранты, ожидающие скорейших изменений иммиграционной политики США.
По меньшей мере, 39 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в центре для мигрантов в городе Сьюдад-Хуарес на севере Мексики.
Об этом сообщает BBC.
Пожар вспыхнул 27 марта около 22:00 по местному времени в Национальном институте миграции рядом с международным мостом Стентон, соединяющим мексиканский город Сьюдад-Хуарес из Эль-Пасо в Техасе.
В центре того времени находились 68 взрослых мужчин из Центральной и Южной Америки, 29 из них пострадали в результате пожара и были доставлены в четыре больницы в этом районе.
Один из свидетелей сообщил, что видел тела в мешках, а также подтвердил, что пожар уже был потушен. По его словам, многие находившиеся на объекте мигранты были гражданами Венесуэлы.
На видео, распространенном в Сети, видны тела жертв, которые были извлечены из здания и разложены на земле. Вероятно, это мигранты, накануне арестованные в городе и находившиеся в замкнутых помещениях.
Официальные лица о причине пожара еще не заявляли, однако местные СМИ пишут, что незадолго до возгорания внутри здания началась стычка. По некоторым данным, в знак протеста мигранты подожгли матрасы.
На место происшествия стали прибывать службы спасения и добровольцы.
Генеральная прокуратура Мексики приступила к расследованию.
Согласно "Разделу 42" пограничники США имеют право отказать людям во въезде в страну "для предотвращения распространения инфекционных заболеваний". Раздел заработал в начале пандемии коронавируса.
Администрация Байдена объявила о намерении прекратить использование этой политики времен Трампа, но пока правило остается действующим.
В то же время после этого объявления количество мигрантов в Сьюдад-Хуаресе, ожидающих возможной отмены ограничений, значительно возросло.