В РФ пожаловались на очередную "атаку беспилотников" и отчитались о "работе ПВО"

оккупанты привыкли рассказывать о "мощной и непобедимой" российской ПВО.

Россияне заявили, что отразили очередную атаку беспилотников. Ее совершил "киевский режим".

Об этом говорится в сообщениях Минобороны РФ.

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Как отметили в Минобороны РФ, первая попытка "киевского режима совершить террористическую атаку" против РФ была пресечена около 10 часов. Говорят, что зафиксировали беспилотные летательные аппараты, целью которых являлись объекты на территории России.

"Два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области", — отметили россияне.

Однако впоследствии Украина, уверяет враг, предприняла следующую попытку Украины атаковать Россию. Она была "отбита около 11:45".

"Очередными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области", — подытожили в РФ.

Напомним, во вторник, 19 декабря, в аэропортах Москвы ввели план "Ковёр". До этого губернатор Брянской области жаловался на атаку беспилотников.

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