У РФ поскаржилися на чергову "атаку безпілотників" та відзвітували про "роботу ППО"

Росіяни заявили, що відбили чергову атаку безпілотників. Її здійснив "київський режим".

Про це йдеться у повідомленнях Міноборони РФ.

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Як зазначили у Міноборони РФ, перша спроба "київського режиму здійснити терористичну атаку" проти РФ була припинена близько 10 години. Кажуть, що зафіксували безпілотні літальні апарати, ціллю яких були об'єкти на території Росії.

"Два українські БпЛА знищені над територією Брянської області", – зазначили росіяни.

Проте згодом Україна, запевняє ворог, здійснила наступну спробу України атакувати Росію. Вона була "відбита близько 11.45".

"Черговими засобами ППО два українські БПЛА знищені над територією Брянської області", – підсумували у РФ.

Нагадаємо, у вівторок, 19 грудня, в аеропортах Москви запровадили план "Килим". Перед тим губернатор Брянської області скаржився на атаку безпілотників.

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