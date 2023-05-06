В РФ заявили об автоматных очередях и зареве на границе - соцсети

В российском Шебекино жители одного из приграничных сел услышали автоматные очереди и увидели вспышки вдалеке.

Об этом сообщается в социальных сетях.

В «федеральных» телеграм-каналах почему-то решили, что это «нападение на Белгородскую область».

Также на границе периодически видно зарево.

Позднее журналисты сообщили о работе ПВО/КПВТ, которые имеют похожие звуки.

Но около двух ночи по Киеву жители Шебекино (Белгородская область) снова сообщили, что слышат и даже видят пулеметные (или автоматные) очереди. Об этом сообщают местные паблики. Также снова слышны сильные взрывы и выстрелы в Шебекинском районе Белгородской области.

Шебекино - это город Белгородской области РФ. Расположен на границе с Украиной, в 7 км от реки Северский Донец, в 32 км по автотрассе от Белгорода на реке Нежеголь.

Напомним, вечером 20 апреля в российском Белгороде посреди улицы упала авиабомба, раздался мощный взрыв. Пропаганда РФ обвинила Украину, однако со временем ответственность за взрыв взяло на себя российское минобороны.

22 апреля в Белгороде нашли еще одну авиабомбу, которую на город сбросили российские пилоты.

Читайте также: