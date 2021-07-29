В России мощный камнепад накрыл село и разрушил дороги (фото, видео)

В России мощный камнепад накрыл село и разрушил дороги (фото, видео)

Селевые потоки разрушили два моста.

В Дагестане камнепад и сель снесли часть села, разрушили дороги, дома и местный магазин.

Об этом сообщает Минтранс Дагестана.

Сообщается, что селевые потоки разрушили два моста. Размыто полотно дороги общей протяженностью более 300 метров, разрушены элементы обустройства дороги.

Транспортное сообщение с тремя населенными пунктами Сантлада, Хварши и Хонох с населением более 1000 человек прервано. Несколько сел отрезаны от остальной территории.

Напомним:

Ранее в индийском штате Химачал-Прадеш произошел камнепад. Жертвами стали по меньшей мере девять человек. Погибшие были туристами из других штатов Индии. Также несколько человек получили травмы, для их эвакуации вызвали вертолет.

Жертвами стали по меньшей мере девять человек. Погибшие были туристами из других штатов Индии. Также несколько человек получили травмы, для их эвакуации вызвали вертолет. А в результате камнепада в Австрии в июле 2020 года погибли двое и травмированы еще семеро.

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