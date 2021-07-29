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В России мощный камнепад накрыл село и разрушил дороги (фото, видео)

Селевые потоки разрушили два моста.

В Дагестане камнепад и сель снесли часть села, разрушили дороги, дома и местный магазин.

Об этом сообщает Минтранс Дагестана.

Сообщается, что селевые потоки разрушили два моста. Размыто полотно дороги общей протяженностью более 300 метров, разрушены элементы обустройства дороги.

Транспортное сообщение с тремя населенными пунктами Сантлада, Хварши и Хонох с населением более 1000 человек прервано. Несколько сел отрезаны от остальной территории.

Напомним:

  • Ранее в индийском штате Химачал-Прадеш произошел камнепад. Жертвами стали по меньшей мере девять человек. Погибшие были туристами из других штатов Индии. Также несколько человек получили травмы, для их эвакуации вызвали вертолет.
  • А в результате камнепада в Австрии в июле 2020 года погибли двое и травмированы еще семеро.