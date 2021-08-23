В России задержали украинца и могут посадить на 20 лет

Гражданина Украины обвиняют в шпионаже.
В российской Туле задержали украинца и обвинили в том, что он якобы "собирал секретные сведения о руссийском оружии".
Об этом сообщает "Интерфакс".
"ФСБ задержало в Туле гражданина Украины, который пытался узнать секретные сведения о российском вооружении, в частности, с помощью привлечения сотрудников оборонных предприятий", — говорится в сообщении.
В российской структуре добавили, что украинца якобы "задержали на месте преступления".
"Его целями были вербовочная разработка русских и получения от них сведений, охраняемых законом, о перспективных разработках в области стрелкового вооружения", — говорят в ФСБ.
Сейчас против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России (Шпионаж). Гражданину Украины грозит до 20 лет лишения свободы.
Напомним, ранее украинский военный из Ивано-Франковской области рассказал о своем задержании в Крыму и этапировании в РФ.