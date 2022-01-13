В Сирии террористы-смертники нанесли удар, три человека погибли

Взрывы произошли в разных городах Сирии.

На северо-западе Сирии неподалеку от турецкой границы в результате ударов террористами-смертниками погибли три человека.

Об этом сообщает местная полиция, пишет Anadolu.

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По данным полиции, при первом взрыве в городе Азаз погиб один человек. "Один мирный житель погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства в автомобиле", — говорится в сообщении полиции.

Второй взрыв произошел на рынке в городе Аль-Баб. Там за несколько часов в результате взрыва террориста-смертника ранены три человека, а подозреваемый погиб. Через несколько минут после этого произошел еще один взрыв террориста-смертник на кольцевой развязке в городе Африн.

Арабские повстанцы в Азаге и других частях анклава возложили ответственность за взрывы на YPG (национальная армия Сирийского Курдистана), контролирующие некоторые районы на северо-западе и господствующие на северо-востоке Сирии.

Ранее сообщалось, что суд в Германии вынес исторический приговор по делу о пытках режимом Асада в Сирии.