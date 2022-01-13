В США военный вертолет врезался в деревья и разбился

В США военный вертолет врезался в деревья и разбился

На борту самолета было три человека.

В американском штате Вирджиния во время экстренной посадки разбился вертолет Военно-Воздушных сил США MH-60S "Knighthawk".

Об этом пишет Defence blog.

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Как пишет издание, катастрофа произошла 12 января примерно в 11:31 в округе Айл-оф-Вайт.

По данным полиции, когда пилот совершил аварийную посадку, инерция вертолета вызвала его сползание в линию леса и врезалась в несколько деревьев.

Сообщается, в результате авиакатастрофы двое пилотов не пострадали, а третий член экипажа в спине был доставлен в больницу с легкими травмами.

Напомним, что в авиакатастрофе разбился российский ачальник Генштаба индийской армии генерал Бипин Рават. Вертолет перевозил 14 военных и членов семей. Некоторые обугленные тела были обнаружены на месте аварии.

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