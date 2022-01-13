По словам Шольца, Германия пробует активизировать нормандский формат.
Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал встречу представителей "нормандской четверки" в ближайшее время, однако дата еще неизвестна.
Об этом он сообщил на брифинге 13 января с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
"Мы пытаемся также активизировать нормандский формат. Мы с французским президентом неоднократно пытались привести в движение этот формат", – сказал Олаф Шольц.
По его словам, немецкая сторона сейчас ведет подготовительную работу по новой встрече. В то же время, дата и формат проведения возможных переговоров пока неизвестны.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с советниками глав Франции и Германии. Стороны обсудили дальнейшие шаги в рамках нормандского формата.
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