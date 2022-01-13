За словами Шольца, Німеччина намагається активізувати нормандський формат.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував зустріч представників "нормандської четвірки" найближчим часом, однак дата ще невідома.

Про це він повідомив на брифінгу 13 січня з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Ми намагаємося також активізувати нормандський формат. Ми з французьким президентом неодноразово намагалися привести в рух цей формат", - сказав Олаф Шольц.

За його словами, німецька сторона наразі веде підготовчу роботу щодо нової зустрічі. Водночас дата та формат проведення можливих переговорів поки невідома.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з радниками очільників Франції та Німеччини. Сторони обговорили подальші кроки в рамках нормандського формату.

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