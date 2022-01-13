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Шольц анонсував зустріч представників "нормандської четвірки"

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Шольц анонсував зустріч представників "нормандської четвірки"

Associated Press

За словами Шольца, Німеччина намагається активізувати нормандський формат.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував зустріч представників "нормандської четвірки" найближчим часом, однак дата ще невідома.

Про це він повідомив на брифінгу 13 січня з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Ми намагаємося також активізувати нормандський формат. Ми з французьким президентом неодноразово намагалися привести в рух цей формат", - сказав Олаф Шольц.

За його словами, німецька сторона наразі веде підготовчу роботу щодо нової зустрічі. Водночас дата та формат проведення можливих переговорів поки невідома.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з радниками очільників Франції та Німеччини. Сторони обговорили подальші кроки в рамках нормандського формату.

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