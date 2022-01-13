У США військовий вертоліт врізався в дерева та розбився

На борту літака було троє людей.
В американському штаті Вірджинія під час екстреної посадки розбився вертоліт Військово-Повітряних сил США MH-60S “Knighthawk".
Про це пише Defence blog.
Як пише видання, катастрофа сталася 12 січня приблизно об 11:31 в окрузі Айл-оф-Вайт.
За даними поліції, коли пілот здійснив аварійну посадку, інерція вертольота спричинила його сповзання в лінію лісу та врізалася в кілька дерев.
Повідомляється, внаслідок авіакатастрофи двоє пілотів не постраждали, а третій член екіпажу в спині був доставлений до лікарні з легкими травмами.
Нагадаємо, в авіакатастрофі розбився начальник Генштабу індійської армії генерал Біпін Рават. Вертоліт перевозив 14 військових та членів їхніх родин. Деякі обвуглені тіла виявили на місці аварії.
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