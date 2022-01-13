У Сирії терористи-смертники завдали удару, троє людей загинуло

Вибухи трапилися в різних містах Сирії.

На північному заході Сирії неподалік турецького кордону внаслідок ударів терористами-смертниками загинуло троє людей.

Про це повідомоляє місцева поліція, пише Anadolu.

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За даними поліції, під час першого вибуху в місті Азаз загинула одна людина. "Один мирний житель загинув внаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою в автомобілі", - йдеться у повідомленні поліції.

Другий вибух трапився на ринку в місті Аль-Баб. Там за кілька годин внаслідок вибуху терориста-смертника поранено троє осіб, а підозрюваний загинув. А через кілька хвилин після цього стався ще один вибух терориста-смертник на кільцевій розв'язці в місті Афрін.

Арабські повстанці в Азазі та інших частинах анклаву поклали відповідальність за вибухи на YPG (національна армія Сирійського Курдистану), які контролюють деякі райони на північному заході і панують на північному сході Сирії.

Раніше повідомляли, що суд у Німеччині ухвалив історичний вирок у справі про катування режимом Асада у Сирії.