В США после смерти 10-летнего ребенка обнаружили вспышку чумы

Чума — тяжелое инфекционное заболевание, которое при отсутствии лечения может привести к смерти человека.

В США штате Колорадо органы здравоохранения расследуют возможную вспышку чумы после того, как в начале июля впервые с 2015 года умер 10-летний ребенок, вероятно, от осложнений, связанных с этим заболеванием.

Об этом пишут Dailymail и WGN9.

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Известно, что умерший ребенок жил в округе Ла-Плата на юго-западе Колорадо. После гибели девочки специалисты начали лабораторную проверку. Ее результаты показали, что в сразу шести округах этого штата были лабораторно подтверждены сообщения о чуме у животных, а также блох.

Уточняется, что еще 18 мая было опубликовано заявление с призывом к жителям принять меры предосторожности после того, как в округе Эль-Пасо была обнаружена зараженная белка.

"Чума присутствует в Колорадо, по крайней мере, с 1940-х годов, и случаи заражения диких грызунов в штате регистрируются все чаще. Хотя мы наблюдаем большую активность чумы в течение лета, болезнь можно выявить у грызунов целый год и иногда передается другим видам диких животных, а также домашним кошкам и собакам ", — сказал врач Дженнифер Хаус.

Отмечается, что с 2005 до 2020 годов в штате зарегистрировано 22 случая чумы. Девять из них — в графстве Ла-Плата. По данным Colorado Public Radio, в 2015 году во всей стране от чумы умерли четыре человека, В частности, двое из Колорадо: взрослый из округа Пуэбло и подросток из округа Лаример.

Известно, что это заболевание вызывается бактериями, которые способны передаваться человеку через укусы инфицированных блох или при контакте с инфицированными животными.

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Медики говорят, что в случае раннего выявления чума лечится. Большинство симптомов очень похожи на грипп: лихорадка, озноб, головная боль, слабость и кашель. Инфекция часто приводит к болезненности или увеличение лимфатических узлов и изменения цвета кожи. Людям рекомендуется держаться подальше от грызунов, в том числе и от белок.

Напомним, ранее у мужчины, который умер более 5000 лет назад на территории современной Латвии, обнаружили древнейший известный штамм болезни. Так, в костях охотника-собирателя нашли следы возбудителя чумы.

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