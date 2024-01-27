В США упала 46-метровая колокольня старинной церкви (видео)

Причины инцидента устанавливаются.
В городе Нью-Лондон (Коннектикут, США) обрушился шпиль Первой конгрегационалистской церкви. К счастью, обошлось без жертв.
Видео обнародовало издание BILD.
Как известно, здание XIX века было одним из главных местных достопримечательностей.
"Власти города говорят, что никаких проблем со зданием не было. Остатки храма решено снести", – говорится в сообщении.
Ранее в Мексике в церкви Сьюдад-Мадеро произошел обвал крыши во время проведения обряда причастия. По меньшей мере, 10 человек погибли, еще около 20 оказались под завалами.
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