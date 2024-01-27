В США упала 46-метровая колокольня старинной церкви (видео)

В городе Нью-Лондон (Коннектикут, США) обрушился шпиль Первой конгрегационалистской церкви. К счастью, обошлось без жертв.

Видео обнародовало издание BILD.

В США упала 46-метровая колокольня старинной церкви

Как известно, здание XIX века было одним из главных местных достопримечательностей.

"Власти города говорят, что никаких проблем со зданием не было. Остатки храма решено снести", – говорится в сообщении.

Ранее в Мексике в церкви Сьюдад-Мадеро произошел обвал крыши во время проведения обряда причастия. По меньшей мере, 10 человек погибли, еще около 20 оказались под завалами.

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