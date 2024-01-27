Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У США впала 46-метрова дзвіниця старовинної церкви (відео)

У США впала 46-метрова дзвіниця старовинної церкви (відео)

Дата публікації
Перегляди
511
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
У США впала 46-метрова дзвіниця старовинної церкви (відео)

У США обвалився шпиль Першої конгрегаціоналістської церкви

Причини інциденту встановлюються.

У місті Нью-Лондон (Коннектикут, США) обвалився шпиль Першої конгрегаціоналістської церкви. На щастя, обійшлося без жертв. 

Відео оприлюднило видання BILD.

У США впала 46-метрова дзвіниця старовинної церкви

У США впала 46-метрова дзвіниця старовинної церкви

Як відомо, будівля XIX століття була однією з головних місцевих визначних пам'яток.

"Влада міста каже, що жодних проблем із будівлею не було. Залишки храму вирішено знести", – йдеться у повідомленні.

Раніше у Мексиці у церкві міста Сьюдад-Мадеро стався обвал даху під час проведення обряду причастя. Щонайменше 10 людей загинули, ще близько 20 опинилися під завалами. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація