У США впала 46-метрова дзвіниця старовинної церкви (відео)

У місті Нью-Лондон (Коннектикут, США) обвалився шпиль Першої конгрегаціоналістської церкви. На щастя, обійшлося без жертв.

Відео оприлюднило видання BILD.

У США впала 46-метрова дзвіниця старовинної церкви

Як відомо, будівля XIX століття була однією з головних місцевих визначних пам'яток.

"Влада міста каже, що жодних проблем із будівлею не було. Залишки храму вирішено знести", – йдеться у повідомленні.

Раніше у Мексиці у церкві міста Сьюдад-Мадеро стався обвал даху під час проведення обряду причастя. Щонайменше 10 людей загинули, ще близько 20 опинилися під завалами.

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