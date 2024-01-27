"Нехай подивиться, що робить Росія": Андрій Шевченко запросив президента УЄФА до України

Новоспечений очільник Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко запросив президента УЄФА Александера Чеферіна та інших чиновників організації приїхати до України на тлі їхніх намірів повернути російські команди до міжнародних змагань.

В інтерв'ю Sky Sports він закликав керівництво УЄФА завітати до України, аби на власні очі побачити жахливі наслідки російського вторгнення. А також наголосив, що немає жодних підстав для повернення клубів і збірних країни-агресорки.

"Я хотів би запросити (до України – прим.) всіх, хто ухвалює ці рішення – представників УЄФА, Виконавчий комітет та президента Александера Чеферіна. Перш ніж він ухвалить рішення (про послаблення санкцій проти РФ – прим.), нехай приїдуть і подивляться, що робить Росія. Завітайте до нас, подивіться на все, поговоріть про наші проблеми, а вже потім вирішуйте.

Я хочу поговорити, показати поточну ситуацію в Україні, яка лише погіршується. Не бачу жодних підстав для повернення російських команд. Нічого не змінилося. Війна триває. Щодня відбуваються ракетні обстріли, від яких гинуть люди.

Нам потрібно чинити більше тиску на Росію, щоб зупинити війну, тому моє послання залишається таким, яким і було. Я категорично проти повернення росіян", – сказав Шевченко.

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Додамо, що у вересні минулого року УЄФА ухвалив рішення повернути російські команди у віковій категорії U-17 на міжнародну арену. Їм дозволили проводити матчі за кордоном у нейтральному статусі – без прапора РФ, гімну та національної ігрової форми.

Однак це викликало обурення серед низки європейських країн. Вони заявили, що бойкотуватимуть матчі з юнацькими збірними Росії, незважаючи на рішення УЄФА.

Під тиском громадськості УЄФА виступив із заявою, в якій повідомив, що передумав допускати юнацькі команди держави-терористки до міжнародних турнірів, оскільки "не вдалося знайти технічне рішення, яке дозволило б російським командам грати".

Нагадаємо, у відповідь на повномасштабне вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в усіх турнірах під своєю егідою. Команди з держави-терористки досі позбавлені права брати участь в офіційних міжнародних змаганнях.

Зміни в УАФ! Андрій Шевченко керуватиме розвитком українського футболу!

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