В США женщина после результатов ДНК-теста напала на мать и ограбила ее

В США женщина после результатов ДНК-теста напала на мать и ограбила ее

ДНК-тест раскрыл правду об отце 53-летней женщины.

В США 53-летняя женщина избила и ограбила мать после того, как сдала ДНК-тест и узнала правду о своем отце.

Об этом пишет "Scoop: Nashville".

После результата ДНК-теста оказалось, что мужчина, которого Дебор Скейлс считала своим отцом, не был ее родным папой. Дочь сказала об этом матери, после чего они начали ссориться.

53-летняя Дебора Скейлз во время ссоры набросилась на женщину и облила ее горячей водой. Когда пенсионерка попыталась вызвать полицию, женщина отобрала телефон и толкнула, когда попыталась воспользоваться мобильной дочерью.

На руке женщины был электронный браслет, который следит за состоянием пожилых людей и вызывает спасателей, когда те находятся в опасности, он и сработал во время сильного толчка. Служба спасения позвонила пенсионерке, но Скейлз заставила ее ответить, что браслет сработал случайно.

После инцидента женщина скрылась и украла с со счета матери 10 тысяч долларов. Пенсионерка обратилась в полицию, где сообщила о нападении на нее, после чего дочь арестована. Но она вышла в залог.

Напомним, 47-летний мужчина больше недели держал собственную 78-летнюю мать в закрытом помещении. Женщине пришлось питаться объедками и остатками еды в доме.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку