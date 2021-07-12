В Таиланде будут смешивать вакцины: зачем и кому вводить комбинацию препаратов

В Таиланде будут смешивать вакцины: зачем и кому вводить комбинацию препаратов

Смешивая лекарства, страна планирует усилить противовирусную защиту от коронавируса.

В Таиланде позволили смешивать вакцины от коронавируса различных производителей для формирования более устойчивого иммунитета к коронавирусу, в частности, штамму "Дельта". Так, вакцинированным после первой дозы Sinovac могут вводить второй AstraZeneca.

Об этом сообщает ВВС.

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Так, медицинским работникам будут вводить вторую дозу AstraZeneca после первой прививки Sinovac. Если же есть те, кто дважды вакцинировался Sinovac, их будут прививать третьим этапом AstraZeneca или Pfizer через два-три недели после второго укола.

Решение было принято после того, как значительное количество медиков страны заразились коронавирусом после окончания полного курса вакцинации.

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Объясняется разрешение на смешивание вакцин разных производителей заявлениями медиков, утверждающих об улучшении таким образом защиты от штамма "Дельта" и создания высокого уровня иммунитета против коронавируса.

Сейчас AstraZeneca является единственной другой вакциной, доступной в стране, и вскоре должен появиться препарат от Pfizer/BioNTech.

Напомним, комитет по вакцинации Германии рекомендовал всем, кто получил первую дозу COVID-вакцины от AstraZeneca, перейти на инъекции препаратами от Pfizer или Moderna для лучшей защиты от коронавируса.

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