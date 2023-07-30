В Турции произошла авария – погибла украинка

В Турции в аварии погибла украинка и гражданин Турции.

В Турции утром 30 июля произошла авария на трассе Алания-Анталия, возле поселка Окурджулар, с участием грузовика и микроавтобуса. В результате ДТП погибла гражданка Украины и гражданин Турции.

Об этом сообщает "Суспільне".

"Микроавтобус под руководством вез казахстанских туристов по трассе D-400. На светофоре он врезался в грузовик", — говорится в сообщении.

Водитель туристического микроавтобуса и украинский гид погибли на месте происшествия. Полиция, жандармерия и медицинские бригады были отправлены на место происшествия после получения уведомления.

12 туристов, шестеро из которых получили серьезные травмы в результате аварии, доставили в местные больницы. После работы следственно-оперативной группы тела погибших отправили в морг муниципалитета Алании.

В Министерстве иностранных дел подтвердили гибель украинки.

"Сегодня утром на трассе Алания-Анталия вблизи поселка Окурджалар произошло ДТП. Микроавтобус, который перевозил туристов (граждан Казахстана) из гостиницы в аэропорт врезался в остановившийся на светофоре грузовик. Погиб водитель – гражданин Турции и гид – гражданка Украины", - рассказали в министерстве.

МИД уточняет работодателя и контактные данные родственников погибшей украинки. Делом занимается представительство Украины в Анталии.

Напомним, в Казахстане заметили двигавшиеся в сторону России грузовики с техникой: что известно (фото).

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