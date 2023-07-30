Бил ногами и оставлял в углу всю ночь: в Одессе отчим издевался над ребенком

В Одессе осужден мужчина, который издевался над 5-летним ребенком своей сожительницей. Он приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Мужчина, уже имевший проблемы с законом, примерно с середины июля до начала августа 2020 года, бил 5-летнего сына своей сожительницы.

"Горе-отчим, "воспитывая" мальчика, избивал его кожаным поясом с металлической пряжкой, каждые 2-3 дня заставлял стоять в углу непрерывно до 4 часов, а иногда оставлял в углу на всю ночь, в результате чего ребенок вынужден был спать на полу", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, злоумышленник бил малыша ногами. А также, будучи раздраженным, поднял мальчика и бросил его на пол, в результате чего малолетний потерял сознание и у него начались судороги. Чтобы привести ребенка в чувство, отнес его в ванную комнату, где поливал холодной водой. В результате ребенок получил сотрясение головного мозга и многочисленные гематомы головы.

За поддержание публичного обвинения ювенальными прокурорами Киевской окружной прокуратуры г. Одессы житель Одессы признан виновным в пытках малолетнего ребенка (ч.ч. 1, 2 ст. 127 УК Украины).

Напомним, в Полтавской области задержан 38-летний мужчина, который пытал 8-летнюю дочь и 6-летнего сына своей сожительницы. Он требовал от детей признаться в воровстве денег.

Читайте также: