У Туреччині сталася аварія – загинула українка

У Туреччині в аварії загинула українка та громадянин Туреччини.
У Туреччині вранці 30 липня сталася аварія на трасі Аланія-Анталія, поблизу селища Окурджулар, за участі вантажівки та мікроавтобуса. Внаслідок ДТП загинула громадянка України та громадянин Туреччини.
Про це повідомляє "Суспільне".
"Мікроавтобус під керівництвом віз казахстанських туристів трасою D-400. На світлофорі він врізався у вантажівку", - йдеться у повідомленні.
Водій туристичного мікроавтобуса та український гід загинули на місці події. Поліція, жандармерія та медичні бригади були відправлені на місце події після отримання повідомлення.
12 туристів, шестеро з яких отримали серйозні травми внаслідок аварії, доправили до місцевих лікарень. Після роботи слідчо-оперативної групи тіла загиблих відправили до моргу муніципалітету Аланії.
У Міністерстві закордонних справ підтвердили загибель українки.
"Сьогодні вранці в на трасі Аланія-Анталія поблизу селища Окурджалар трапилась ДТП. Мікроавтобус, який перевозив туристів (громадян Казахстану) з готелю в аеропорт врізався у вантажівку, яка зупинилася на світлофорі. Загинув водій – громадянин Туреччини та гід – громадянка України", - розповіли у міністерстві.
МЗС уточнює роботодавця та контактні дані родичів загиблої українки. Справою займається консульство України в Анталії.
Нагадаємо, у Казахстані помітили вантажівки з технікою, які рухались в бік Росії: що відомо (фото).
Читайте також: