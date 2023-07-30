У Туреччині сталася аварія – загинула українка

У Туреччині в аварії загинула українка та громадянин Туреччини.

У Туреччині вранці 30 липня сталася аварія на трасі Аланія-Анталія, поблизу селища Окурджулар, за участі вантажівки та мікроавтобуса. Внаслідок ДТП загинула громадянка України та громадянин Туреччини.

Про це повідомляє "Суспільне".

"Мікроавтобус під керівництвом віз казахстанських туристів трасою D-400. На світлофорі він врізався у вантажівку", - йдеться у повідомленні.

Водій туристичного мікроавтобуса та український гід загинули на місці події. Поліція, жандармерія та медичні бригади були відправлені на місце події після отримання повідомлення.

12 туристів, шестеро з яких отримали серйозні травми внаслідок аварії, доправили до місцевих лікарень. Після роботи слідчо-оперативної групи тіла загиблих відправили до моргу муніципалітету Аланії.

У Міністерстві закордонних справ підтвердили загибель українки.

"Сьогодні вранці в на трасі Аланія-Анталія поблизу селища Окурджалар трапилась ДТП. Мікроавтобус, який перевозив туристів (громадян Казахстану) з готелю в аеропорт врізався у вантажівку, яка зупинилася на світлофорі. Загинув водій – громадянин Туреччини та гід – громадянка України", - розповіли у міністерстві.

МЗС уточнює роботодавця та контактні дані родичів загиблої українки. Справою займається консульство України в Анталії.

Нагадаємо, у Казахстані помітили вантажівки з технікою, які рухались в бік Росії: що відомо (фото).

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