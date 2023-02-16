В Великобритании внезапно умер парень, которого спасли из пещеры

В Великобритании скончался 17-летний Дуангпетч Промтеп, один из 12 мальчиков, которых в 2018 году спасли из тайской пещеры.

Об этом пишет Би-би-си.

По данным издания, его обнаружили без сознания в общежитии в Лейстершире и доставили в больницу, где он скончался.

Неизвестно, от чего умер подросток, но полиция Лейстершира заявила, что его смерть не рассматривается как подозрительная. По сообщениям в Таиланде, он получил травму головы.

С конца прошлого года он учился в футбольной академии Великобритании.

Он также был капитаном тайской мальчишеской футбольной команды из 12 детей и тренера, которая более двух недель находилась в ловушке глубоко в пещере во время сезона дождей в провинции Чианграй.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 12-летний Арчи Баттерсби случайно погиб во время "эксперимента".

Ребенок погиб в шахте лифта недостроенного дома на Подоле

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