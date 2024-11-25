В Вильнюсе на дом упал и загорелся грузовой самолет

В этот момент в самолете находились четыре человека, в том числе два пилота.

В Вильнюсе грузовой самолет упал на жилой двухэтажный дом.

Об этом сообщает литовское издание Delfi.

Сообщения об инциденте поступило около 05:31. По расписанию, в это время должен был совершить посадку самолет компании DHL.

На борту самолета находились два члена экипажа и двое сотрудников компании.

По предварительным данным, один человек мог погибнуть. Предполагают, что это пилот. Кроме этого, 12 человек были эвакуированы из дома, на который упал самолет.

О других пострадавших, находившихся как на борту самолета, так и на земле, издание не сообщает.

Напомним, в бразильском штате Сан-Паулу разбился самолет. На борту находились 57 пассажиров и 4 члена экипажа, никто не выжил.

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